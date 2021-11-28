В ООН назвали Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Население Украины сокращается быстрее всех в мире и уже к 2050 году может снизиться до 35 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Среди возможных причин авторы документа называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.

По мнению экспертов, украинские власти могут остановить вымирание населения, создав стабильную политическую и финансовую систему и обеспечив социальную защиту своих граждан.

Согласно последней официальной переписи населения Украины, которая прошла в 2001 году, население страны составляло 48 240 902 человека.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. По ее словам, ежегодно с карты страны исчезает около пяти-шести городов средних размеров.