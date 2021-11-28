В Венгрии обвинили страны западной Европы в лицемерии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил страны западной Европы в лицемерии, в том числе по отношению к России, сообщает телеканал RT.

«Это огромное лицемерие, поскольку происходит следующее: большие страны — большие и сильные страны — могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить», — заявил Сийярто.

Он отметил, что Венгрия делает только то, о чем говорит.

«Мы не можем позволить себе говорить иначе, чем поступать. А что делают западноевропейцы: они поступают и говорят по-разному», — заявил Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто привел еще один пример подобного лицемерия — в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он рассказал, что на личных встречах с коллегами из Западной Европы, они очень высоко оценивают эффективность российской вакцины, однако в публичном пространстве вынуждены высказываться критично по политическим и идеологическим причинам.