Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Венгрии обвинили страны западной Европы в лицемерии 07:58
Снявший сериал про Beatles Питер Джексон считает, что Йоко Оно не разваливала... 07:54
Агент рассказал, что уже принято решение, кто из российских фигуристок поедет... 07:47
Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Градского 07:42
Бикрев о поражении Емельяненко от Сантоса: я сразу сказал, что он проиграет 07:37
Сотрудников ПФР в Иркутской области подозревают в краже из бюджета... 07:33
Стал известен следующий соперник бойца UFC Махачева 07:31
В МИД Венгрии назвали вопрос признания «Спутника V» в Европе... 07:18
Медики назвали основные признаки тромбоза 07:11
Членов правительства Петербурга обязали предоставить до 7 декабря QR-коды... 07:07

Глава МИД Венгрии раскрыл темы переговоров о будущем Евросоюза

Петер Сийярто заявил, что в развитии Европейского Союза есть два основных вектора

close
100%
Marton Dunai/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в развитии Европейского Союза есть два основных вектора — федерализация и стремление к сохранению суверенитетов, сообщает телеканал RT.

«Сейчас в Европейском союзе широкие дискуссии касательно того, каким ЕС должен быть в будущем. Я думаю, что тот факт, что такие дискуссии идут, следует считать нормальным, поскольку ЕС практически одновременно столкнулся с рядом вызовов. Очевидно, в текущих условиях нормально дискутировать о том, по какому пути двигаться», — пояснил Сийярто.

Он уточнил, что таких путей, в целом, рассматривается всего два.

«Один подход предусматривает создание чего-то вроде Соединенных Штатов Европы — довольно федералистский подход, сторонники которого хотели бы, в сущности, преодолеть национальную идентичность, христианское наследие и считают, что максимально возможный объем полномочий должен быть передан Брюсселю», — указал Сийярто.

Второй подход, по его словам, является «суверенистическим», при котором члены Евросоюза остаются более независимыми от брюссельской бюрократии. Глава МИД Венгрии отметил, что сторонников второго подхода меньше, чем первого.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в возможности создания общеевропейской армии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть