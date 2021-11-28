Глава МИД Венгрии раскрыл темы переговоров о будущем Евросоюза

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в развитии Европейского Союза есть два основных вектора — федерализация и стремление к сохранению суверенитетов, сообщает телеканал RT.

«Сейчас в Европейском союзе широкие дискуссии касательно того, каким ЕС должен быть в будущем. Я думаю, что тот факт, что такие дискуссии идут, следует считать нормальным, поскольку ЕС практически одновременно столкнулся с рядом вызовов. Очевидно, в текущих условиях нормально дискутировать о том, по какому пути двигаться», — пояснил Сийярто.

Он уточнил, что таких путей, в целом, рассматривается всего два.

«Один подход предусматривает создание чего-то вроде Соединенных Штатов Европы — довольно федералистский подход, сторонники которого хотели бы, в сущности, преодолеть национальную идентичность, христианское наследие и считают, что максимально возможный объем полномочий должен быть передан Брюсселю», — указал Сийярто.

Второй подход, по его словам, является «суверенистическим», при котором члены Евросоюза остаются более независимыми от брюссельской бюрократии. Глава МИД Венгрии отметил, что сторонников второго подхода меньше, чем первого.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в возможности создания общеевропейской армии.