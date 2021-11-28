Дипломат Полянский: «саммит за демократию» может подорвать ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал в своем Twitter организованный в США «саммит за демократию».

По его словам, этот саммит — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы.

«История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», — написал дипломат.

США проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение властей США не приглашать Россию и Китай на «Саммит за демократию» является попыткой «провести разделительную линию».