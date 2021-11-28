Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Легенда сборной Англии Оуэн раскритиковал Месси, Мбаппе и Неймара 04:50
В ВОЗ рассказали, почему новый вариант коронавируса называется именно... 04:48
Сантос после победы над Емельяненко доставлен в больницу с подозрением... 04:43
Хаяо Миядзаки выйдет с пенсии и снимет свой последний полнометражный мультфильм 04:34
В ПФР сообщили, что с 1 декабря трем категориям россиян поднимут пенсии 04:20
Опубликованы фото Тома Круза, отрабатывающего «безумный трюк» на крыле... 04:18
Подполковник полиции подозревается в убийстве амурского тигра в Приморье 04:03
Аналитик Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбережения 03:58
Американский журналист: на Гран-при в Сочи Валиева выиграла мужские и женские... 03:44
В ВМА заявили, что ревакцинация от коронавируса будет ежегодной 03:43

Кулеба заявил, что Россия стремится провалить «минские договоренности»

Глава МИД Украины утверждает, что это «развяжет руки» России

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы стремится провалить «минские договоренности», для того, чтобы обеспечить себе свободу действий, сообщает газета Die Zeit.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — считает Кулеба.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала «минские договоренности», однако якобы на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании закончить войну в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть