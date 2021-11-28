Кулеба заявил, что Россия стремится провалить «минские договоренности»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы стремится провалить «минские договоренности», для того, чтобы обеспечить себе свободу действий, сообщает газета Die Zeit.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — считает Кулеба.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала «минские договоренности», однако якобы на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании закончить войну в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.