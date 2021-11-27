Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Американский журналист: история Овечкина становится все лучше и лучше 22:38
Британский посол объяснила, как Украине перестать зависеть от российского газа 22:32
Путин заявил, что в основе КВН не просто шутки 22:28
Глушаков оценил результат жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России 22:27
В Совфеде объяснили несостоятельность призыва генсека НАТО к РФ по поводу... 22:13
Тренер «Монако» Ковач сравнил Головина с Месси 22:05
Посол РФ в США рассказал, как выгоняют российских дипломатов 21:56
Туктамышева рассказала о своем самом сильном страхе накануне Гран-при в Сочи 21:53
Панарин: я потерял $5 тыс, но спасибо генеральному менеджеру за контракт... 21:48
Туктамышева рассказала о четверном прыжке и намекнула на продолжение карьеры... 21:47

Посол России предостерег от проверки России на прочность

Посол РФ в США Антонов: Россия ответит в случае проверки на прочность ее обороны

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что опасно проверять прочность российской обороны и Россия не испугается потенциала НАТО. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

«Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что такая позиция является «очень опасным заблуждением».

По словам главы российского диппредставительства в Вашингтоне, обвинения, звучащие в адрес России со стороны Запада, являются стремлением оправдать провалы политики президента Украины Владимира Зеленского. Антонов также отметил, что американская администрация не меняет негативного отношения к России и пытается говорить с РФ лишь по вопросам, которые интересуют США.

Ранее разведка США предупредила европейских союзников об угрозе «военного вторжения» России на Украину. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы обострить ситуацию в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западной прессы о якобы готовящемся вторжении на Украину, подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и неправильно трактовать любые перемещения военных сил РФ по территории собственной страны как агрессивные планы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть