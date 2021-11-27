Посол России предостерег от проверки России на прочность

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что опасно проверять прочность российской обороны и Россия не испугается потенциала НАТО. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

«Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что такая позиция является «очень опасным заблуждением».

По словам главы российского диппредставительства в Вашингтоне, обвинения, звучащие в адрес России со стороны Запада, являются стремлением оправдать провалы политики президента Украины Владимира Зеленского. Антонов также отметил, что американская администрация не меняет негативного отношения к России и пытается говорить с РФ лишь по вопросам, которые интересуют США.

Ранее разведка США предупредила европейских союзников об угрозе «военного вторжения» России на Украину. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы обострить ситуацию в регионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западной прессы о якобы готовящемся вторжении на Украину, подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и неправильно трактовать любые перемещения военных сил РФ по территории собственной страны как агрессивные планы.