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Посол РФ в США рассказал, как выгоняют российских дипломатов

Посол РФ в США Антонов заявил, что 27 дипломатов России покинут США в январе

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что 27 отечественных дипломатов будут вынуждены покинуть американскую территорию в начале следующего года. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, жен дипломатов лишают аккредитации, а у их детей возникают проблемы с получением виз. Антонов считает это политикой, направленной на разъединение семей дипломатов России. При этом США официально заявляют о бережном отношении к семейным традициям.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — отметил Антонов.

Он также обратил внимание на то, что некоторый позитив в российско-американских контактах есть, хотя их количество не перешло в качество, а атмосфера в США является русофобной.

«В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками», — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Россия и США не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипломатической собственностью РФ.

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