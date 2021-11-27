Экс-советник президента США Болтон придумал план удара по России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, где НАТО следует действовать для противостояния России. Об этом он сообщил в статье для 19Fortyfive.

Он подчеркнул, что Москва «прощупывает серую зону», которая находится к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. По его мнению, коллективная неспособность Запада выработать эффективную оппозиционную политику подчеркивает его близорукость.

Болтон выразил уверенность, что ближайшая задача НАТО состоит в том, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые, по мнению экс-советника президента, являются «серьезными кандидатами в НАТО».

«Москва должна недвусмысленно воспринять как наши намерения, так и нашу волю к их достижению», — отметил Болтон.

Между тем, отметил он, наращивание военной помощи Украине, блокирование газопровода «Северный поток — 2», бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции являются оправданными, но недостаточными мерами. Болтон предложил властям начать распутывать «замороженные конфликты» на постсоветском пространстве, в частности в конфликте Приднестровья и Молдавии или Абхазии и Южной Осетии. Это, по словам Болтона, отвлекло бы внимание России от Украины и напомнило бы, что НАТО «жив».

Ранее Bloomberg сообщило, что в США считают, что Россия планирует нападение на Украину в начале 2022 года.