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В Литве заявили о готовности отразить вооруженное вторжение мигрантов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Начальник Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что страна готова к отражению вооруженного вторжения мигрантов, если оно произойдет. Об этом он сообщил газете Lietuvos rytas.

По его словам, к охране границ привлечено большое количество сил, пограничной охране помогают армия и полиция. Он подчеркнул, что мигранты появляются возле литовских границ в сопровождении белорусских силовиков. При этом до сих пор не было случая, чтобы белорусы направили оружие в сторону литовских патрулей, добавил Любаевас.

Ранее польские полицейские подавили выступления мигрантов в лагере для беженцев в деревне Венджин, предотвратив попытку прорвать ограждения и сбежать.

В полиции уточнили, что на подавление беспорядков было выделено до 500 полицейских, которые остаются в лагере для сохранения стабильной ситуации.

До этого радио RMF FM сообщило, что мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в Польше. В местной полиции отметили, что мигранты вынесли мусорные баки и шкафы на площадь перед зданием центра.

В публикации отмечается, что в центре для иностранцев находятся 604 мигранта. Все они мужчины, 358 из них являются гражданами Ирака.

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