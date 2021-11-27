Глава СВР Нарышкин назвал «фальшивкой США» информацию о «вторжении» России на Украину

Россия не собирается «вторгаться» на Украину, а информация об этом является «пропагандисткой акцией Госдепа США», об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Должен всех успокоить, ничего такого не будет. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — объяснил Нарышкин.

Со слов главы СВР, целью таких действий является подталкивание «мало контролируемого» Киева к новому разжиганию конфликта на территории Донбасса. По мнению Нарышкина, Украина для американцев играет роль «расходного материала».

Ранее военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал в интервью Bloomberg, что для начала предполагаемого «вторжения» на Украину России необходимы подходящие погодные условия.

Ранее в Bloomberg появилась информация, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

В еще одном материале агентства говорилось, что Россия, якобы готовясь к «крупномасштабному вторжению» на Украину, передислоцировала свои силы на Камчатке.