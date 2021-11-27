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Россия и Китай призвали к мирному сосуществованию стран с разными идеологиями

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Petar Kujundzic/Reuters

Российский и китайский послы в США Анатолий Антонов и Цинь Ган призвали в статье, опубликованной в издании National Interest, к мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству стран с разными идеологическими и социальными системами.

«Китай и Россия призывают страны прекратить использование «ценностно-ориентированной дипломатии» для провоцирования разделения и конфронтации, придерживаться взаимоуважения и заниматься взаимовыгодным сотрудничеством в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием между странами с разными социальными системами, идеологиями, разной историей, культурой и уровнем развития», — говорится в заявлении.

Авторы также обвинили Соединенные Штаты, не пригласившие Китай и Россию на «Самми за демократию», в разжигании идеологической конфронтации. Антонов и Ган посоветовали Вашингтону вместо критики в адрес Москвы и Пекина сосредоточиться на собственных проблемах, приведя в пример разгон протестных акций резиновыми пулями и слезоточивым газом.

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