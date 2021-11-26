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Захарова сочла чудовищным отказ Зеленского считать попавших под санкции СНБО за людей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ президента Украины Владимира Зеленского называть людьми тех, против кого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, доказывает сущность «киевского режима» и является чудовищным.

Дипломат процитировала в своем Telegram-канале диалог украинского лидера с журналисткой на пресс-конференции. Так, Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто попал под санкции.

«Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение», — сказал президент Украины.

По словам Захаровой, это и есть так называемый «киевский режим».

«И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым вводятся личные санкции и другие ограничительные меры в отношении 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение полетов и перевозок по территории Украины и т.д.

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