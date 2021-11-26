Захарова сочла чудовищным отказ Зеленского считать попавших под санкции СНБО за людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ президента Украины Владимира Зеленского называть людьми тех, против кого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, доказывает сущность «киевского режима» и является чудовищным.

Дипломат процитировала в своем Telegram-канале диалог украинского лидера с журналисткой на пресс-конференции. Так, Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто попал под санкции.

«Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение», — сказал президент Украины.

По словам Захаровой, это и есть так называемый «киевский режим».

«И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым вводятся личные санкции и другие ограничительные меры в отношении 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение полетов и перевозок по территории Украины и т.д.