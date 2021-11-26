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Сбитая с ног охраной Зеленского журналистка раскрыла подробности инцидента

Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба, которую сбила с ног охрана президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что охранники также схватили видеоблогера и пытались забрать у него телефон. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Прямой».

По ее словам, охранники президента схватили стоящего в толпе видеоблогера «заломали и пытались выбить у него, забрать телефон».

«В этот момент я это увидела и сказала оператору «подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит», — сказала она.

После этого охранники прижали ее к капоту машины, а затем повалили на землю, заявила журналистка.

«И здесь я уже благодарна коллегам, которые меня за шкирку доставали из-под ног УГОшников», — добавила Дзьоба.

Она добавила, что у нее ушиб локтевого сустава и отек пальцев.

Ранее охрана Зеленского сбила с ног журналистку телеканала «Прямой». Инцидент произошел в тот момент, когда автомобиль украинского лидера выезжал из здания в Киеве, где проходила пресс-конференция с журналистами.

По информации издания, охрана президента грубо оттесняла представителей СМИ, а когда Зеленский садился в автомобиль, произошла давка, в результате которой журналистка телеканала «Прямой» упала на плитку.

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