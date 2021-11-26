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Путин оценил трехсторонние переговоры с Пашиняном и Алиевым

Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с главами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что стороны работали очень конструктивно, сообщает РИА «Новости».

«Я хотел бы в заключении нашей трехсторонней встречи еще раз поблагодарить президента Азербайджана и премьера Армении за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг Карабахской проблемы и в целом в регионе. Мы, должен это сказать с самого начала, мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин сообщил, что политики в ходе переговоров договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Хотел бы отметить также и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать, — демаркации и делимитации границ между двумя государствами», — отметил Путин.

По словам российского лидера, никаких препятствий для этого нет. Путин также подчеркнул, что Армения и Азербайджан продвинулись далеко вперед по вопросам гуманитарного характера.

Трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и Алиева состоялась 27 ноября в Сочи и продолжалась около трех часов, по ее итогам стороны выпустили совместное заявление.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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