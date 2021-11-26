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Доктор военных наук Сивков предложил легализовать ЧВК в России на базе казачества

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Доктор военных наук Константин Сивков предложил легализовать частные военные компании в России через милитаризацию казачества. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru», комментируя резолюцию Европарламента о введении санкций ЕС в отношение ЧВК «Группа Вагнера».

«У нас на территории страны никаких ЧВК нет, поэтому никаких ответных мер мы вводить не можем. Может быть, нам лучше создать свою законодательную базу, чтобы были на нашей территории ЧВК? Тем более, что у нас есть добрая традиция — казачество, еще с царских времен. Это практически то же самое. Сейчас их можно милитаризовать, сделать частью армии, наделить определенными обязанностями», — отметил Сивков.

По его словам, в России можно было бы возродить военно-промышленные поселения, в которых за определенные налоговые льготы осуществлялась бы пожизненная воинская повинность — например, по охране оружия и боеприпасов, которые они сами производят.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой утверждается что «Группа Вагнера» причастна к «чудовищным преступлениям» в различных зонах военных конфликтов. В связи с этим в Страсбурге предложили наложить санкции на Вооруженные силы, спецслужбы и нефтегазовый сектор России, а также исключить ее из системы SWIFT.

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