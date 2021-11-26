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Тема российских войск у границ Украины станет одной из главных на встрече глав МИД НАТО

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Главы МИД стран-членов НАТО в ходе встречи на следующей неделе в Риге планируют обсудить тему российского военного присутствия близ границ с Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Россия стянула к украинской границе «танки, артиллерию, беспилотники, системы для радио-электронной борьбы». Столтенберг добавил, что подобные действия со стороны РФ «ничем не спровоцированы и не объяснимы».

Встреча стран-членов НАТО в Риге состоится с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.

До этого телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Они заявили, что нападение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.

При этом газета The New York Times (NYT) утверждала, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.

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