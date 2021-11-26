Алиев отметил важную роль Путина и миротворцев РФ в поддержании мира в Карабахе

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, запись встречи опубликовал ТАСС.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнули важность начала проведения демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Также они затронули двухсторонние отношения в торгово-экономической и культурной сферах.

Алиев выделил важность роли российских миротворцев и президента Путина в поддержании мира в регионе. Он также заявил, что надеется на тесное сотрудничество России и Азербайджана в этой области.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Сочи на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

Ранее сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться 15 декабря в Брюсселе на полях саммита «Восточное партнерство». С таким предложением к главам конфликтующих государств ранее обратился глава Евросовета Шарль Мишель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».