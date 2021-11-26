Путин посетит Индию 6 декабря

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию и встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в сообщении.

Главы государств, в частности, обсудят совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин приехать на открытие зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.