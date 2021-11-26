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Зеленский заявил о планировании государственного переворота на Украине

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1–2 декабря», — сказал украинский лидер.

По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов».

Зеленский выразил мнение, что окружение Ахметова втягивает предпринимателей в войну с президентом и государством.

Ранее стало известно, что в годовщину «майдана» оппозиция выставила Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием отставки главы офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря, пообещав запуск новых массовых протестов в случае отказа. Причиной для этого послужили обвинения в адрес соратника президента в госизмене на фоне скандала со срывом операции по задержанию 33 россиян – так называемого вагнергейта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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