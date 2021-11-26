В Европе и Азии снова закрываются границы

Европейские и азиатские страны ужесточают ограничения на путешествия после того, как в ЮАР был обнаружен новый и, возможно, более устойчивый к вакцине вариант коронавируса, сообщает агентство Reuters.

Власти Великобритании ограничили рейсы из ЮАР и соседних стран, а также обязали британцев, возвращающихся оттуда, пройти карантин. В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз также хочет приостановить авиасообщение с этим регионом.

Предполагается, что новые ограничения на авиасообщение с ЮАР обернутся тяжелым экономическим уроном для страны.

По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, новый вариант B.1.1.529 также был обнаружен в Ботсване и Гонконге.

Индия выпустила рекомендации для всех штатов о проверке всех прибывших из ЮАР и других стран, находящихся в «группе риска». Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что также введет ограничения на авиасообщение с регионом.