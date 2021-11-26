Лукашенко призвал Германию забрать нелегальных мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию принять нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе. Об этом сообщает «БелТА».

«Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки», — сказал белорусский лидер во время визита в логистический центр возле пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей.

По словам главы республики, польские власти устроили «бойню на границе», чтобы «отвлечь внимание от внутренних проблем».

Ранее сообщалось, что Лукашенко выступил с заявлением в лагере мигрантов на границе с Польшей.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.