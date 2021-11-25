Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко о поражении «Локомотива» в ЛЕ: немецкая банда похоронит... 23:21
В Госдуме решение по Рашкину объяснили запросом общества на справедливость... 23:20
Найден покинувший Россию рэпер Моргенштерн 23:16
Врачи нашли надежный индикатор риска смерти больного от COVID-19 23:14
МИД России обвинил США в «прессинге» русских американцев 23:06
В Грузии оштрафовали телеканал за ролик с портретом Путина 23:06
Названо самое популярное направление для школьного итогового сочинения 22:56
Черчесов оценил результат сборной России на Евро-2020 22:56
Губерниев о Белоруссии: разве биатлонисты не могут поддерживать Лукашенко? 22:49
RMF FM: Мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в Польше 22:48

Украина потребовала у Испании отозвать учебники с российским Крымом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Андрей Иглов/РИА «Новости»

Посольство Украины в Испании требует у местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России. Об этом сообщается на странице украинской дипмиссии в Facebook.

В публикации отмечается, что посол Сергей Погорельцев обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу «грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова Российской Федерации».

«Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании», — говорится в заявлении украинского дипведомства.

Ранее компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.

В Google также добавили, что продолжат прилагать усилия для отображения реальных географических границ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть