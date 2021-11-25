Президент Чехии Земан госпитализирован с COVID-19

Президент Чехии Милош Земан, которого ранее в четверг выписали из Центрального военного госпиталя в Праге, заразился коронавирусом и возвращается в больницу для стационарного лечения. Об этом сообщает CNN Prima News.

В публикации отмечается, что он недавно получил третью дозу вакцины от коронавируса.

«Я не могу подтвердить, что он болен. Я обязан соблюдать врачебную тайну. Но могу подтвердить, что президента переводят в военный госпиталь», — заявил врач Борис Штястны, ответственный за здоровье президента Земана в замке Ланы.

По словам пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачек, официальная информация будет озвучена в ближайшем пресс-релизе.

По данным издания, Земан выписался из больницы хотя врачи пражского военного госпиталя настаивали на том, чтобы он продолжил лечение, которое он проходил с 10 октября из-за проблем со здоровьем, вызванных неназванным хроническим заболеванием.

Ранее медицинский консилиум Центрального военного госпиталя в Праге дал рекомендацию президенту Чехии Милошу Земану остаться под наблюдением врачей на более продолжительный срок для укрепления здоровья.