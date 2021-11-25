Мишустин заявил, что глубоко потрясен трагедией на шахте в Кузбассе

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что глубоко потрясен гибелью людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства России.

«Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте «Листвяжная». Глубоко потрясен случившимся», — сказал он

По его словам, всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана «необходимая медицинская, психологическая и иная помощь». Обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы, подчеркнул премьер.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «большой бедой» трагедию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, комментируя соболезнования президента Сербии Александара Вучича. Об этом он сообщил на встрече с сербским лидером.

По словам Путина, он отдал распоряжения спасательным службам, а также несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области. Он подчеркнул, что они «делают все возможное».

Ранее сообщалось, что еще 35 горняков остаются под землей после пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, их местоположение еще не установлено.