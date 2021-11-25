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Путин назвал «большой бедой» трагедию на шахте в Кузбассе

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Президент России Владимир Путин назвал «большой бедой» трагедию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, комментируя соболезнования президента Сербии Александара Вучича. Об этом он сообщил на встрече с сербским лидером, передает РИА «Новости».

«Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли», — сказал он.

По словам Путина, он отдал распоряжения спасательным службам, а также несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области. Он подчеркнул, что они «делают все возможное».

Ранее сообщалось, что еще 35 горняков остаются под землей после пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, их местоположение еще не установлено.

До этого спасатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте «Листвяжная» из-за угрозы взрыва. Число погибших горняков на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным источника, причиной задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет. При этом в Ростехнадзоре сообщали, что в шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.

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