США решили продвигать американскую культуру в Приднестровье

Посольство США в Молдавии объявило о выделении гранта на программы, которые будут направлены на укрепление связей между государствами. С документом ознакомилась редакция телеканала RT.

Отмечается, что средства будут выделены на программы, которые «включают в себя элемент американской культуры или взаимодействие с американскими экспертами или организациями.

Претендующие на грант проекты могут быть направлены на «углубление понимания молдаванами американской культуры и ценностей», в том числе через искусство и образование. На каждый проект США планируют выделить от $5 тыс. до $50 тыс.

Также известно, что американцы будут давать предпочтения проектам, направленным на жителей автономии Гагаузии и Приднестровья, а также население вне крупных городов.

Ранее эксперты «Газеты.Ru» выражали мнение, что после убедительной победы на парламентских выборах в Молдавии прозападной партии призывы к выводу российского контингента из этой страны будут звучать увереннее и чаще.