Лукашенко заявил, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации республики. Об этом он сказал на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции страны, передает Sb.by.

По словам белорусского лидера, те, кто кричал больше всего о переменах, сегодня утверждают, что им не нужна новая конституция.

«Они уже выработали план <...> Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. <...> Они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о диалоге с оппозицией.