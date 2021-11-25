Посол России в США отреагировал на американские санкции против МФТИ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США, которые эта страна ввела в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сказано в заявлении дипломата, размещенном в Facebook.

Он отметил, что заявления Вашингтона о том, что данный вуз является «конечным военным пользователем», не выдерживают критики. Антонов обратил внимание, что МФТИ готовит технических специалистов, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса. Но каким образом это представляет угрозу для нацбезопасности Соединенных Штатов, «можно только догадываться», указал он.

«Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было», — подчеркнул посол.

По его словам, американская администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей между двумя странами в сферах, которые не имеют отношения к политике.

«Каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей», — заявил Антонов.

Ранее Бюро промышленности и безопасности США ввело экспортные ограничения против Московского физико-технического института.

До этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против «Северного потока – 2».