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Новое правительство Германии рассказало о будущей политике в отношении России

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Reuters

В Германии новое коалиционное правительство будет выстраивать отношения с Россией по примеру Евросоюза, не отклоняясь от курса объединения, следует из текста коалиционного договора.

«Россия играет важную роль как международный актор. Мы знаем ценность крепких и стабильных отношений и будем стремиться их сохранить», — указано в документе.

При этом правительство будет принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточится на общей и последовательной политике ЕС в отношении России.

Кабмин ФРГ также сообщил о будущей политике в отношении международных договоров. Германия намерена продолжать настаивать на вступлении в силу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.

Ранее сообщалось, что новая правящая коалиция Германии обозначила путь к снятию санкций с России.

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