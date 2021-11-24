Британский МИД предостерег Россию от «серьезной ошибки» на Украине

Россия совершит «серьезную ошибку», вторгнувшись на Украину, об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в беседе с Reuters.

Она отметила, что Великобритания поддерживает тесные контакты с украинскими властями.

«Мы — очень близкие союзники Украины и мы работаем как с нашими партнерами по НАТО, так и напрямую с Украиной для того, чтобы удостовериться в том, что им оказывается полная поддержка», — отметила Трасс.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обменялся с США и Великобританией данными разведки по «наращиванию российских войск» на границе двух стран.

Украинская разведка обвинила Россию в наращивании сил в Донбассе. Россия наращивает боеспособность сил на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, утверждают в главном управлении разведки минобороны Украины. По версии ведомства, российская сторона якобы проводит масштабные командно-штабные учения в Донбассе.

Как отметили в украинской разведке, учения якобы сопровождаются активизацией деятельности «российских пропагандистских СМИ» в контексте подготовки дискредитирующих материалов в отношении украинских военных.