Польша показала кадры прорывающихся через границу мигрантов

Погранслужба Польши заявила, что мигранты при помощи белорусских силовиков в очередной раз совершили попытку прорваться через границу. Соответствующие кадры служба опубликовала в Twitter.

Видео снято на участке границы, через который силой хотели пройти около 100 «агрессивных» нелегалов. «Группа из более чем 100 агрессивных иностранцев силой пыталась пересечь границу. Нападение произошло под контролем белорусских служб», — отметили польские силовики.

На кадрах видно, как несколько людей в военной форме стоят возле поваленного забора из колючей проволоки.

За прошедшие сутки, как отмечается, на границе зафиксировали 267 таких попыток.

Ранее стало известно, что белорусские следователи начали проверять факт применения Польшей спецсредств против беженцев.