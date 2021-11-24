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В Швеции впервые в истории страны премьером избрали женщину

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Virginia Mayo/AP

Однопалатный парламент Швеции Риксдаг проголосовал за назначение премьер-министром страны лидера Социал-демократической рабочей партии Магдалены Андерссон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию заседания парламента на сайте Риксдага.

Андерссон стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

Чтобы кандидатура Андерссон была утверждена, ей нужно было набрать по меньшей мере 175 голосов «за» или «воздержались». Ее поддержали 117 депутатов, 57 членов парламента воздержались, один депутат отсутствовал на заседании. Против ее кандидатуры высказались 174 депутата.

Магдалене Андерссон 54 года. Она стала министром финансов Швеции в 2014 году. Тогда она тоже оказалась первой женщиной на этой должности в правительстве.

Она должна представить состав своего кабинета министров 26 ноября, а до тех пор страной продолжает руководить переходное правительство во главе со Стефаном Левеном, который ушел в отставку с поста премьера Швеции в начале ноября.

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