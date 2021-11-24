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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией

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Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Для предотвращения миграционного кризиса силовые структуры Украины начали проведение спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в украинской погранслужбе.

Помимо пограничников в данной операции задействованы сотрудники национальной полиции и гвардии, а также представители ВСУ. Дополнительно границу будут патрулировать силы авиации и беспилотные аппараты.

Такое решение, отметили в ведомстве, украинские власти приняли в рамках защиты границы страны и недопущения миграционного кризиса. По заявлениям первого заместителя председателя государственной погранслужбы Украины Владимира Никифоренко, существует вероятность «перенаправления потоков мигрантов на Украину».

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к польскому коллеге Анджею Дуде, выразив готовность отправить свои войска для защиты границы Польши с Белоруссией от мигрантов.

В ночь на вторник, 23 ноября группа из 50 мигрантов из Ирака и Сирии совершила попытку прорыва польской границы. Кроме того, польские пограничники собираются выдворить из страны 66 беженцев, которые сумели прорваться в Польшу через границу с Белоруссией. Всего за ночь на границе Польши и Белоруссии, по данным Пограничной стражи, было совершено 174 попытки незаконного пересечения. А в полиции Подлясского воеводства заявили о задержании шести водителей, которые помогали мигрантам уехать вглубь территории Европейского союза.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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