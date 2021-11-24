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Экс-глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT и ограничить импорт нефти

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Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против России в случае начала войны между двумя странами. Об этом он написал в статье для издания «Обозреватель».

По его словам, президент России Владимир Путин «поймал кураж» нескольких успехов на международной арене и теперь планирует прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Климкин заявил, что США и Евросоюз готовят ответные меры в виде санкций.

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают», — написал экс-глава МИД.

Он добавил, что Вашингтон обсуждают поставки оружия в Киев а окончательно этот вопрос решат на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием как получить большее финансирование, так и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

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