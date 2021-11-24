Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Футболист «Зенита» считает, что судья не должен был ставить второй пенальти... 02:50
Экс-глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT и ограничить импорт нефти 02:49
Цена нефти марки WTI выросла несмотря на открытие стратрезервов США 02:42
Мишустин сообщил, что ПЦР-тестирование останется бесплатным 02:38
Фанаты «Мальме» скандировали «УЕФА — мафия», протестуя... 02:34
Украина обменялась с Британией и США разведданными по России 02:22
Путин обсудит зарплаты бюджетников 24 ноября 02:09
Тренер «Мальме» о судействе в матче с «Зенитом»:... 02:07
«Столото» будет судиться с Google из-за удаления приложения компании 02:06
Украинка сообщила о смерти пятимесячного сына и сбежала 02:00

«Коронафашизм»: Австрийский политик выступил против обязательной вакцинации в стране

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Член Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер считает введение обязательной вакцинации в Австрии «коронафашизмом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«С обязательной вакцинацией мы достигли уровня [контроля над людьми], который никто не считал возможным. Это чистый «коронафашизм», который соответствует историческим корням правящей консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) в 1930-х», — сказал Хайдер.

Он также заявил, что его партия готова принять юридические меры с целью предотвратить «безумие».

В странах Европы власти заявили о новой волне COVID-19 и уже начали вводить новые ограничения. В Австрии 22 ноября ввели 20-дневный локдаун, причем даже для вакцинированных и переболевших. Канцлер Александер Шелленберг также заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.

Ранее около 40 тыс. человек вышли в Вене на демонстрацию против обязательной вакцинации. Большинство участников акции вели себя мирно, но к вечеру начались потасовки и полицейских забрасывали пивными банками и пластиковыми бутылками, в ответ правоохранители применили слезоточивый спрей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть