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США обсудят с талибами* борьбу с терроризмом

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Bernat Armangue/AP

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что спецпредставитель страны по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе обсудит с талибами (организация, запрещенная ООН) борьбу с терроризмом. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«За две недели встреч там с лидерами «Талибана» они обсудят наши жизненно важные интересы, связанные с Афганистаном, в число которых входит борьба с терроризмом», — сказал он.

ООН 18 ноября заявила о присутствии бойцов «Исламского государства» (организация запрещена в России) практически во всех провинциях Афганистана. Сообщения о вооруженных стычках между ИГ и «Талибаном»* появляются регулярно.

Новая власть в Афганистане пытается не только отстоять свою легитимность. Сейчас талибы борются за саму возможность осуществлять политическую деятельность в стране, которая превращается в арену противостояния между несколькими террористическими группировками. Посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс сегодня заявила, что представители ИГ находятся почти во всех провинциях страны и «становятся все более активными».

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