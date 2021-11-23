США обсудят с талибами* борьбу с терроризмом

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что спецпредставитель страны по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе обсудит с талибами (организация, запрещенная ООН) борьбу с терроризмом. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«За две недели встреч там с лидерами «Талибана» они обсудят наши жизненно важные интересы, связанные с Афганистаном, в число которых входит борьба с терроризмом», — сказал он.

ООН 18 ноября заявила о присутствии бойцов «Исламского государства» (организация запрещена в России) практически во всех провинциях Афганистана. Сообщения о вооруженных стычках между ИГ и «Талибаном»* появляются регулярно.

Новая власть в Афганистане пытается не только отстоять свою легитимность. Сейчас талибы борются за саму возможность осуществлять политическую деятельность в стране, которая превращается в арену противостояния между несколькими террористическими группировками. Посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс сегодня заявила, что представители ИГ находятся почти во всех провинциях страны и «становятся все более активными».