В Twitter набирает популярность видео комичного ухода Байдена

В социальной сети Twitter набирает популярность видео, на котором президент США Джо Байден покидает пресс-конференцию с журналистами под веселую музыку. Ролик опубликовал колумнист Бенни Джонсон.

На видео Байден в завершение брифинга благодарит журналистов и покидает трибуну. Глава Белого дома разворачивается, и в зале включается легкая музыка.

Ранее в интернете прославилась переводчица Байдена Элизабетт Савиньи Ульман, которая сопровождала американского лидера во время визита в Ватикан. Пользователи обратили внимание на эмоциональность и вовлеченность женщины, ее необычайно широкую улыбку.

До этого пользователи соцсетей отметили странную позу Байдена во время встречи с избирателями. Пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Байден согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в таком положении около пятнадцати секунд.