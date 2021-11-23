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В Twitter набирает популярность видео комичного ухода Байдена

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В социальной сети Twitter набирает популярность видео, на котором президент США Джо Байден покидает пресс-конференцию с журналистами под веселую музыку. Ролик опубликовал колумнист Бенни Джонсон.

На видео Байден в завершение брифинга благодарит журналистов и покидает трибуну. Глава Белого дома разворачивается, и в зале включается легкая музыка.

Ранее в интернете прославилась переводчица Байдена Элизабетт Савиньи Ульман, которая сопровождала американского лидера во время визита в Ватикан. Пользователи обратили внимание на эмоциональность и вовлеченность женщины, ее необычайно широкую улыбку.

До этого пользователи соцсетей отметили странную позу Байдена во время встречи с избирателями. Пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, Байден согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в таком положении около пятнадцати секунд.

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