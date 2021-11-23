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Украина проведет военные учения возле российской границы

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Global Look Press

Исполняющий обязанности главы Харьковской области Александр Скакун заявил, что армия Украины проведет на следующей неделе учения возле границы с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.нет».

По его словам, более трех тысяч человек примут участие в тренировках.

«Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает боеспособность сил на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, утверждают в главном управлении разведки минобороны Украины. По версии ведомства, российская сторона якобы проводит масштабные командно-штабные учения в Донбассе.

Как отметили в украинской разведке, учения якобы сопровождаются активизацией деятельности «российских пропагандистских СМИ» в контексте подготовки дискредитирующих материалов в отношении украинских военных.

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