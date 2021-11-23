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Мишустин обещал продумать идею QR-кодов для переболевших COVID-19 в легкой форме

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассмотрит предложение о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели коронавирусом в легкой форме, но не вакцинировались. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Речь идет о людях, которые по какой-то причине не обращались в медицинское учреждение, но при этом имеют антитела после перенесенного вируса.

«Эти предложения мы продумаем», — сказал он.

Мишустин добавил, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет чуть выше 50%. Этого недостаточно, поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации, подчеркнул премьер.

Ранее министерство здравоохранения предложило пополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, предусматривающей ответственность для СМИ, которые распространяют информацию о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав предлагает наказывать СМИ, публикующие предложения о продаже фальшивых медицинских справок, штрафом суммой до миллиона рублей. При повторном нарушении размер штрафа может достигнуть 5 млн рублей.

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