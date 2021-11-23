Трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России состоятся 26 ноября

Переговоры с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся 26 ноября в Сочи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предстоящая встреча будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Согласно информации пресс-службы, саммит состоится по инициативе российской стороны.

Уточняется, что российский лидер также проведет отдельные переговоры с главами двух государств.

«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание лидеры трех стран уделят вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в нагорнокарабахском регионе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели второй на этой неделе телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и меры по ее стабилизации.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.