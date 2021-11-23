Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Телеведущий Попов ответил на обвинения Кадырова 14:38
Энберт рассказал о возникшей «химии» между Медведевой и Милохиным 14:37
Валерия Райкова сняли с должности директора Театра Романа Виктюка 14:36
Патрушев заявил, что на Украине может «полыхнуть» из-за действий Запада 14:36
Трамвай сплющил легковушку с водителем на севере Москвы 14:36
Россиянки стали в пять раз чаще обращаться к гинекологам 14:35
Власти Жирновска отказались называть город в честь Жириновского 14:35
Депутат из Нижневартовска Елин объяснил установку фанеры на остановке 14:35
В предотвращенном массовом убийстве в Казане ФСБ нашла «украинский... 14:34
Бабушку и внучку выселили из отеля за плохой отзыв 14:31

Песков прокомментировал слова Лукашенко о диалоге с оппозицией

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о диалоге с оппозицией, отметив, что белорусский лидер имеет право самостоятельно решать, с кем вести диалог.

«По всей видимости, Александор Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать», — пояснил Песков.

Он отметил, что Россия никоим образом не может влиять на переговоры Лукашенко.

«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего», — резюмировал Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что он проведет переговоры с лидерами белорусской оппозиции после того, как президент России Владимир Путин проведет встречу с Алексеем Навальным.

Ранее и.о. канцлера Германии Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть