Песков прокомментировал слова Лукашенко о диалоге с оппозицией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о диалоге с оппозицией, отметив, что белорусский лидер имеет право самостоятельно решать, с кем вести диалог.

«По всей видимости, Александор Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать», — пояснил Песков.

Он отметил, что Россия никоим образом не может влиять на переговоры Лукашенко.

«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего», — резюмировал Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что он проведет переговоры с лидерами белорусской оппозиции после того, как президент России Владимир Путин проведет встречу с Алексеем Навальным.

Ранее и.о. канцлера Германии Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.