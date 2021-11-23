В Госдуме напомнили Киеву о судьбе Афганистана

Председатель комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов заявил, что украинскому руководству стоит помнить о судьбе Афганистана и не надеяться на поставки оружия и помощь военных советников из Соединенных Штатов, сообщает «Интерфакс».

«Не придется ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников», — заявил Картаполов.

Он считает, что все действия США в Украины направлены на то, чтобы уничтожить эту страну.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки оружия и военных советников на Украину.

По данным источников телеканала, Штаты могут отправить на Украину новые противотанковые ракеты Javelin и минометы. Также рассматривает вариант поставок для противовоздушной обороны.