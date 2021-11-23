Глава МИД Германии заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости улучшения отношений с Россией, сообщает ТАСС.

«Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше. Для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины, причем на базе Минских соглашений», — заявил Маас на внешнеполитическом форуме в Берлине.

Маас отметил, что инициатива по улучшению отношений должна исходить от России.

«Убежден, что мяч для устранения имеющихся противоречий сейчас находится на стороне России», — заявил Маас.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, для чего была опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ.

Согласно публикации МИД, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять минские соглашения «в полном объеме».