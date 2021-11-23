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Польша выразила готовность обсудить с Россией миграционный кризис на границе

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Oksana Manchuk/BelTA/Reuters

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава готова к переговорам с Москвой на тему миграционного кризиса на польско-белорусской границе, сообщает РИА «Новости».

«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — сказал глава МИД Польши в эфире Польского радио.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал действия польских властей, применивших водометы и слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией, часть из которых — дети. Российский лидер напомнил, что в 2014 году польское руководство говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению на Украине, и несколько лет спустя применяют их. По его словам, западные державы используют миграционный кризис на польско-белорусской границе для давления на Минск.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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Проблемы с мигрантами
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