В Белграде назвали основную тему переговоров Путина и Вучича

Временный поверенный в делах сербского посольства в России Славолюб Царич выразил мнение, что основной темой встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в Москве станет энергетический вопрос, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что в настоящее время страны укрепляет сотрудничество в сфере энергетики на высшем уровне, Белград ожидает и в дальнейшем «позитивных результатов» в ряде сфер.

Царич подчеркнул, что между Россией и Сербией сохраняется «чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства», а главы государств соединяют «прекрасные личные отношения».

Встреча российского и сербского лидеров планируется на 25 ноября.

Ранее Вучич заявил, что уверен в увеличении поставок газа в Сербию и корректировке его цены после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сербский лидер отметил, что его стране требуется много газа, так как сербская экономика лидирует в Евросоюзе по темпам роста.

В настоящее время Россия является единственным фактическим поставщиком природного газа в Сербию. 1 января состоялся официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток».