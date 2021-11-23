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Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с коллегой из Франции

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, а также еще четыре министра из бельгийского правительства ушли на карантин после двусторонних переговоров с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров Бельгии.

»Александр де Кроо принимал французского премьера в рамках совместного французско-бельгийского заседания по безопасности. Он приостановил свою деятельность и будет находиться на карантине до получения результатов теста, который сдаст в среду», — указано в сообщении.

Кроме того, на карантин ушли министры внутренних дел и юстиции, а также главы МИД и минобороны Бельгии.

Ранее певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом.

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