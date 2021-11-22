Меркель отвергла прием в Германию мигрантов, предложенных Лукашенко

Берлин отверг предложение Белоруссии принять в Германию 2 тыс. беженцев, которые находятся на белорусской границе, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства.

«Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 тыс. мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС», — приводит агентство слова представителя правительства Германии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предлагал ей забрать беженцев с белорусской-польской границы, разместив их в Мюнхене.

Президент Белоруссии добавил, что если ЕС не хочет решать проблему миграционного кризиса, то Минск решит ее самостоятельно. Кроме того, Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией и отказался считать осужденных за протесты политзаключенными.