Госдеп: США и ЕС намерены ввести новые санкции против Белоруссии

Власти США и Евросоюза ясно дают понять, что собираются вводить новые санкции против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. Об этом заявила специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]», — сказала дипломат на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.

Ранее Лукашенко в интервью «Би-би-си» заявил, что в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предлагал ей забрать две тысячи беженцев с белорусской-польской границы, разместив их в Мюнхене. Президент Белоруссии добавил, что если ЕС не хочет решать проблему миграционного кризиса, то Минск решит ее самостоятельно. При этом Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией и отказался считать осужденных за протесты политзаключенными.

Кроме того, по мнению белорусского лидера, его непризнание Евросоюзом и Великобританией ни на что не повлияет: развиваться страна будет вопреки каким-либо санкциям – в том числе и британским. Лукашенко отметил, что продавать свои товары Белоруссия будет за границу и под санкциями, «потому что есть страны, с которыми она сотрудничает, огромные страны».