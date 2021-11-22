«Я — с Россией»: Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте в Союзном государстве

Вопрос о едином президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си», его фрагменты опубликовало агентство «БелТА».

Лукашенко пояснил журналистам, что такое «союз» в данном контексте — по его словам, это выстраивание отношений двух независимых государств. Он напомнил, что Россия и Белоруссия уже 30 лет настроены на сильный союз двух стран, который будет мощнее, чем унитарное государство.

«Вы — с Америкой, я — с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство... А вопрос «один президент», «два президента»… Мы никогда с [президентом России Владимиром] Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», — сказал Лукашенко.

19 ноября у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор — это был второй разговор двух лидеров за месяц.