В Крыму уволили подозреваемую в получении взятки министра культуры Новосельскую

Министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, обвиняемая в получении крупной взятки, отправлена в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Новосельская подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от компании «Меандр» 25 млн рублей за то, что оказывала ей покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Крымском государственном центре детского театрального искусства. По месту жительства и работы Новосельской провели обыски, подозреваемая задержана. Позднее суд арестовал экс-министра культуры Крыма на два месяца.

Расследование в настоящий момент продолжается. Ранее сообщалось, что министра допросили по уголовному делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе.